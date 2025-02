Jr. NBA 2025: 90 squadre regionali per conquistare il sogno

Novanta squadre da tutta la regione, più di 450 ragazzi e ragazze under 13 ed un unico grande sogno: conquistare l’Anello Jr. Nba 2025. È iniziata ufficialmente oggi con il draft event di Firenze la nuova stagione della Jr. Nba Fip U13 Championship, torneo nazionale frutto della collaborazione tra la National Basketball Association e la Federazione Italiana Pallacanestro, che in Italia coinvolge 1.272 squadre maschili e 284 le squadre femminili che prenderanno parte al torneo. Come da tradizione oggi, al Palasport di San Marcellino, le 90 squadre che prenderanno parte al torneo in Toscana, sono state abbinate tramite il draft ad una delle franchigie Nba e disputeranno il loro campionato indossando le magliette dei loro beniamini, come ormai da tradizione nel campionato Jr. Nba. Il via alle gare è previsto il 16 febbraio, per le squadre maschili, fino al 27 aprile. A maggio via agli spareggi e alle Final Eight per il titolo regionale, dalle quali uscirà la squadra ammessa all’evento finale per conquistare l’Anello Jr. NBA, a giugno. Le squadre femminili inizieranno il 23 febbraio, per poi disputare poi le Final Four e gli spareggi nel mese di maggio.

“Siamo particolarmente felici di registrare anche quest’anno una grande partecipazione a questo progetto – afferma il presidente della Fip Toscana, Massimo Faraoni. – Si tratta di una competizione che offre a tanti ragazzi e ragazze la possibilità di confrontarsi non solo con i propri coetanei, ma anche di dimostrare le proprie qualità su un palcoscenico nazionale. In Toscana il movimento della pallacanestro è in crescita e questo non può che renderci felici per il lavoro che portiamo avanti quotidianamente”.

Parallelamente al torneo riservato all’Under 13 si svolgerà il torneo scolastico targato FIP ed NBA. Con la Jr. NBA FIP il basket entra infatti nelle scuole medie, con un torneo snello (partite di 10 minuti, sempre almeno una bambina in campo, le uscite in orario curriculare sono al massimo 5 per tutto l’anno scolastico) e con la distribuzione gratuita dei bellissimi kit di gioco. In Toscana parteciperanno 10 scuole di Firenze e provincia, per un totale di 22 squadre, che si ritroveranno lunedì 10 febbraio alla sede del CONI Toscana per il draft event, ed altre 5 di Livorno e provincia, per 28 squadre, con il draft event fissato per il 12 febbraio a Piombino.

La manifestazione è organizzata dalla National Basketball Association (NBA) e la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), con il contributo dei Comitati Regionali.

Fonte: Fip Toscana