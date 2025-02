Maltempo: prolungata fino a domani l'allerta gialla a Livorno

La Protezione civile regionale ha prolungato la validità del codice giallo in corso per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Per Livorno e Gorgona, così come su gran parte della Toscana, il codice giallo sarà in vigore fino alle ore 12 di domani, domenica 9 febbraio.

Possibilità di temporali, vento da est sud-est con raffiche fino a 60-70 km/h, mari molto mossi al largo.

Fonte: Comune di Livorno

Notizie correlate