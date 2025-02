Novità al parco Mariambini. In arrivo nuove panchine e due "free libraries"

Porta, prendi, leggi e lo rimetti al suo posto e lo puoi fare comodamente nel tuo parco. Potrebbe cominciare con questa premessa la narrazione della mattinata di oggi, sabato 8 febbraio 2025, colorata dai volti di tante bambine e bambini nonostante la pioggia, presenti a una inaugurazione davvero speciale.

Empoli è una ‘Città che legge’, diventata ‘Leggenda’ e sbocciata in ‘Germogli’, a misura di bambine, bambini, ragazze e ragazze che continua a investire in cultura, lettura e diritti. L’iniziativa che si è tenuta questa mattina al parco Mariambini è stato un ulteriore esempio di partecipazione, condivisione e di quanto sia importante vivere tutti gli spazi aperti di una città, partendo dai più piccoli.

Alla presenza del sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi, dell’assessora alla Scuola, Maria Grazia Pasqualetti, dell’assessore alla Cultura, Matteo Bensi e delle piccole consigliere e dei piccoli consiglieri del Consiglio delle Bambine e dei Bambini di Empoli, sono state inaugurate nel rinnovato parco due panchine e due ‘little free libraries’, ovvero due casette di legno artigianali, acquistate nell’ambito di “Germogli” dove si possono trovare libri per adulti e per i più piccoli. Un nuovo spazio culturale all’aperto a disposizione di tutta la comunità.

"La lettura aiuta a crescere - spiega il sindaco Alessio Mantellassi - e in questo caso fa crescere anche i luoghi in cui si legge. L'amministrazione ha investito fin da subito per migliorare lo stato del parco Mariambini con l'abbattimento del muro, nuova illuminazione e una rete multifunzione per giocare nel verde. Ora serve popolare questi spazi e stiamo programmando eventi per la bella stagione. Intanto, questa 'sosta culturale' con scambio di libri è un ulteriore biglietto da visita che riempie questo polmone verde di contenuti di qualità. Viva Germogli e viva la lettura!".

Perché “Germogli”? Ogni anno nell’ambito del festival viene acquistato un ‘qualcosa’ che lasci un segno. Quest’anno è stato pensato a un arredo in un parco urbano, proprio al parco Mariambini, rinnovato e riqualificato, luogo scelto dove collocare le due piccole biblioteche di legno, richiamando il significato dell’articolo 17 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza adottata nel 1989, a cui si è ispirata l’edizione 2024 del festival, che riconosce il diritto dei bambini e degli adolescenti a una chiara, corretta e completa informazione per garantire e promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale.

“Due panchine colorate, una gialla e una rossa, abbinate a due casette contenenti libri di vario genere, per adulti e piccoli, che ognuno di noi può prendere, portare, oppure leggere seduti in tranquillità, insieme ai nostri figli o nipoti, nel bel mezzo della bellezza naturale di questo parco – afferma l’assessora Pasqualetti -. Piccoli momenti di vita quotidiana che una famiglia può vivere in uno dei parchi di questa città, a due passi dal centro, il parco Mariambini. Questi nuovi arredi raccontano una ulteriore riqualificazione di questo luogo”.

La ‘prima’ consegna di tante meravigliose e avventurose storie è stata promossa dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. Un bellissimo dono che il personale dei servizi educativi comunali, presenti all’iniziativa, ha consegnato alle piccole consigliere e ai piccoli consiglieri, i quali hanno inserito i libri all’interno delle casette.

