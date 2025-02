Onorificenza alla professoressa Sgandurra: una montopolese tra gli esempi civili insigniti da Mattarella

La professoressa Giuseppina Sgandurra, cittadina di Montopoli, sarà insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il supporto offerto alla ricerca con coinvolgimento e professionalità. Professoressa associata dell’Università di Pisa al dipartimento di medicina clinica e sperimentale e responsabile del laboratorio Innovate (Innovative Technologies in Neurorehabilitation) all’Irccs Fondazione Stella Maris di Calambrone, la professoressa Sgandurra si è distinta per una carriera incentrata sul sostegno ai bambini con disabilità con progetti specifici sull’utilizzo delle tecnologie in modo ecologico nella valutazione dei bambini con paralisi cerebrale.

"Sono emozionata e felice per questo riconoscimento assolutamente inaspettato — commenta la professoressa — sono stati tanti i tasselli che hanno contribuito a scrivere una bella storia. Come il mio incontro con Giovanni Arras (dottorando che riceverà il riconoscimento in combinata con la professoressa Sgandurra) nato a seguito di un mio intervento rivolto proprio ai giovani per incoraggiarli ad andare avanti nella ricerca nonostante i possibili insuccessi. C’è poi la soddisfazione per il progetto europeo AINCP, dedicato alla validazione clinica dell’intelligenza artificiale per la riabilitazione personalizzata dei bambini con paralisi cerebrale di cui sono responsabile e che vanta 12 partner stranieri. Un progetto che coinvolge nella co-progettazione le famiglie della Fondazione FightTheStroke".

La professoressa Sgandurra è molto conosciuta a Montopoli, soprattutto nella frazione di Marti dove vive da circa 20 anni quando dalla Sicilia si è trasferita in Toscana per coronare il sogno di studiare e lavorare proprio all’interno della Stella Maris.

"Per noi è grande motivo d’orgoglio sapere che una nostra concittadina riceverà questo riconoscimento – ha detto la sindaca Linda Vanni durante un incontro informale con la professoressa – per questo motivo, dopo la cerimonia in Quirinale, sarà sottoposto al consiglio comunale il conferimento delle benemerenza civica a Giuseppina Sgandurra. Sarebbe la seconda donna a riceverla dopo la campionessa olimpica Carlotta Cambi".

La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà al Palazzo del Quirinale il 26 febbraio alle 11.00, successivamente la proposta di benemerenza civica sarà portata in consiglio comunale a Montopoli.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

