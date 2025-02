Piano Strutturale, Masi (BE): "Opposizioni ancora senza documenti. Più costruzioni e rischi ambientali"

Leonardo Masi, consigliere di Buongiorno Empoli, interviene sul Piano Strutturale Intercomunale, in approvazione il 20 febbraio in consiglio comunale. Masi denuncia la mancata disponibilità della documentazione per i consiglieri e critica il piano, giudicandolo privo di basi reali e dannoso per il territorio. Di seguito, la sua dichiarazione pubblicata sui suoi social:

Il 20 febbraio il consiglio comunale discuterà il piano strutturale intercomunale per la sua approvazione finale. La pianificazione der i prossimi 20 anni del nostro territorio passa da quella discussione. I documenti, le osservazioni, i contributi degli enti e le controdeduzioni al piano strutturale ancora non sono a disposizione dei consiglieri e non si capisce il perché, infatti il piano strutturale è identico per 5 comuni (Empoli, Montelupo, Cerreto, Limite e Capraia e Vinci). Proprio Vinci sabato 8 avrà una commissione per esaminare i documenti che quindi esistono già e sono identici a quelli di Empoli. Perché allora il nostro comune non ci ha già reso disponibile la documentazione?

Aspettiamo quindi di leggere i documenti ma possiamo anticipare un giudizio negativo sul piano strutturale che, come riconoscono vari uffici della regione, non poggia su dati e analisi della realtà:

- nonostante la stagnazione, se non recessione, del dato demografico e nonostante i tanti alloggi vuoti non immessi sul mercato degli affitti, si continua a costruire abitazioni.

- aumento di costruzione per la produzione industriale e manifatturiera nonostante la diminuzione della domanda e i tanti spazi ancora disponibili nelle zone artigianali e industriali del nostro territorio.

- nessuna attenzione alle zone a alto rischio idrogeologico (p3) per le quali si rilascia permesso ad edificare.

Un piano strutturale costruito senza visione, che risponde solo ad alcune mirate richieste che molto hanno a che fare con la speculazione edilizia e poco con lo sviluppo territoriale. Oltre al danno la beffa, perché questo miope e molto personalistico sviluppo della città avrà impatti negativi nei confronti della cittadinanza, aumentando i rischi ambientali, ricordando che poco più di un anno fa siamo stati anche noi Comune alluvionato con centinaia di migliaia di euro danni.