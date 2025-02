Regionali Toscana: Forza Italia si prepara agli appuntamenti elettorali

Nei giorni scorsi abbiamo riunito i quadri della Toscana di Forza Italia per preparare gli appuntamenti elettorali. In queste settimane celebreremo sia numerosi Congressi comunali sia riunioni tematiche per dare il nostro contributo al programma unitario del centrodestra.

Ovviamente per noi l'unità della coalizione è una scelta strategica e permanente. Pertanto giudichiamo con la rispetto tutte le ipotesi sin qui avanzate per quanto riguarda la candidatura del centrodestra alla presidenza della Regione. Siamo ben consapevoli della difficoltà della prova elettorale a cui saremo chiamati in Toscana.

Il contesto ambientale, lo spregiudicato uso del potere e mille incrostazioni rendono impegnativo il nostro cammino. Ma come ci ha insegnato Silvio Berlusconi, non consideriamo nessun traguardo impossibile o irraggiungibile. Ed è per questo che riteniamo l'allargamento della coalizione a realtà civiche del territorio, una scelta fondamentale e prioritaria per rendere più ampio il nostro schieramento".

Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo di Forza Italia al Senatore e responsabile Enti Locali del partito, Maurizio Gasparri, e il segretario regionale di FI Toscana, Marco Stella.

"Di questo discuteremo nelle prossime ore al tavolo regionale con tutti i nostri alleati, così come riflessioni analoghe - spiegano Gasparri e Stella - vengono fatte sul tavolo nazionale. Le conclusioni le tireranno i leader del centrodestra e in questo senso riteniamo fondamentali le disponibilità di amministratori del territorio e di sindaci, per affrontare questa impegnativa prova elettorale. Non abbiamo pregiudiziali, non vogliamo imporre niente a nessuno, riteniamo però che l'approfondimento per allargare la coalizione e per definire gli obiettivi programmatici sia una utile premessa per rendere più forte la scelta che faremo".

"I luoghi di dibattito politico e le iniziative di singoli partiti sono quindi momenti fondamentali - affermano i due esponenti di Forza Italia -. Non vogliamo fare annunci e riteniamo che non siano le comunicazioni esterne il metodo da privilegiare. Invece è proprio il lavoro comune, l’essere nell'attività preparatoria che ci consentiranno di affrontare una partita vincente. Pertanto rispetto per tutte le ipotesi che sono state avanzate, nessuna pregiudiziale e consapevoli che non si debbano rinviare le scelte. Riteniamo che ci sia spazio per analisi e scambi di idee che renderanno più forte l'alfiere che dovrà guidare la compagine del centrodestra".

Fonte: FI Consiglio regionale