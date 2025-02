Rifiutano gli accertamenti alla guida, in auto hanno sostanze stupefacenti: 3 denunce a Pontedera

Controlli a tappeto nella serata di ieri, venerdì 7 febbraio, a Pontedera dalla stazione ferroviaria fino a corso Matteotti. Numerose le pattuglie dei carabinieri coinvolte nel servizio, che ha portato a tre denunce per tre automobilisti che si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. In particolare una donna, italiana con precedenti di polizia, sottoposta a controllo alla guida è stata trovata con uno spinello all'interno della sua auto. Ancora nell'auto di un uomo, italiano con precedenti di polizia, dopo aver rifiutato gli accertamenti i carabinieri hanno rinvenuto una modica quantità di cocaina, dal peso di 1,17 grammi, e una mazza da baseball. Infine il controllo del mezzo di altro automobilista, sempre italiano con precedenti di polizia, ha portato alla luce una modica quantità di hashish dal peso di 2,95 grammi.

A tutti i soggetti è stata ritirata la patente di guida e sono stati segnalati alla competente Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Nell’ambito del medesimo servizio i carabinieri della compagnia di Pontedera hanno controllato 70 soggetti, di cui 14 con precedenti di Polizia, e 36 veicoli, oltre a numerosi esercizi commerciali.