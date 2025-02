Rifiuti sull'argine "dopo il mercato di Empoli". Il Comune risponde: "Chiediamo massima attenzione"

Sacchetti di plastica e rifiuti lungo l'argine del torrente Orme. La segnalazione ricevuta da gonews.it, accompagnata da fotografie, ritrae il fiume lungo via delle Olimpiadi, "la situazione di ogni settimana dopo il mercato settimanale a Empoli".

Proprio per far fronte alla problematica, sensibilizzare i cittadini e gli ambulanti del mercato sul corretto smaltimento dei rifiuti, da maggio 2024 è attivo il progetto "Ecomercato" con i controlli degli ispettori ambientali. La segnalazione è giunta il giorno successivo al mercato di giovedì 6 febbraio, quando si è svolta la conferenza stampa sul tema tenuta da Alia e Comune di Empoli, con sopralluogo in via Bisarnella.

Sentito il Comune di Empoli, l'assessora alla transizione ecologica Laura Mannucci fa sapere che "la giornata di giovedì è stata particolarmente ventosa e gli ispettori ambientali di Alia hanno ricominciato a fare il giro tra gli ambulanti. Oltre a segnalare una corretta separazione dei rifiuti, sono chiamati anche a far sì che non vadano in giro. È l'inizio di un rinnovato percorso che deve sensibilizzare tutti, specialmente in un'area vicino all'Orme e all'Arno. Le micro plastiche finiscono in mare e poi tornano nei nostri piatti. Chiedo massima attenzione a tutti e continueremo a segnalare e a sensibilizzare".

