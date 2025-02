Scuola di formazione “Sergio Staino”: il PD Toscana apre le iscrizioni per la seconda edizione

Aperte le iscrizioni per la seconda edizione della scuola di formazione “Sergio Staino” del Partito democratico della Toscana, nata con l’obiettivo di offrire un percorso di crescita politica e culturale attraverso un ciclo di incontri strutturato in momenti formativi di uno o più giorni. Fino al 23 febbraio è possibile inviare la propria candidatura attraverso il sito del Pd Toscana (www.pdtoscana.it).

La scuola di formazione del Pd Toscana è rivolta a giovani attivisti e simpatizzanti del Partito democratico di età compresa tra i 18 e i 35 anni che abbiano sottoscritto il Manifesto dei Valori del partito. Verrà composta una classe, dove i partecipanti saranno selezionati fino a un massimo di 50 persone, garantendo l’equità tra generi, fasce di età e aree territoriali di provenienza. Attraverso le lezioni seminariali avranno l’occasione di dialogare su temi specifici con ospiti accademici, istituzionali, politici e attivisti. I laboratori prevedono invece attività di gruppo realizzate in collaborazione con associazioni e realtà nazionali e internazionali, mirate allo sviluppo di competenze comunicative, tematiche e strategiche. Il percorso include anche visite presso luoghi di interesse, sedi di decisione pubblica e spazi del partito. Infine, attraverso momenti di networking, si favoriranno nuovi momenti di confronto, riflessione e svago collettivo per rafforzare i legami all’interno della comunità democratica.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina da Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana e deputato dem, Bruna Binasco, moglie di Sergio Staino, Lorenzo Cei, coordinatore del secondo anno della scuola “Sergio Staino”, insieme a Laura Sparavigna, assessora del Comune di Firenze e già coordinatrice della prima edizione della scuola, ai membri del gruppo di lavoro.

“La scuola di formazione politica del Pd Toscana faceva parte del programma che avevo presentato al congresso di due anni fa ed era uno degli impegni che mi sono preso al momento della mia elezione a segretario regionale con la nuova segreteria regionale - ha dichiarato Emiliano Fossi - l’abbiamo realizzata e siamo già alla seconda edizione, che sarà ancora più ricca, più bella e più piena di contenuti della precedente che è stata già un successo avendo coinvolto più di 50 giovani”.

“È una grande gioia per tutti noi e ci riempie di orgoglio averla intitolata a Sergio Staino - ha proseguito Fossi -. Abbiamo dato luce a quella che era una sua idea e speranza che tante volte aveva condiviso anche con me, cioè far nascere una scuola di formazione del partito, o comunque vicina al partito: tutti i membri del gruppo di lavoro si stanno impegnando con grande responsabilità affinché questo percorsi si avvicini il più possibile alla visione di Staino”.

Il gruppo di lavoro che si occupa dello sviluppo del percorso formativo è composto, oltre che dai già menzionati Lorenzo Cei e Laura Sparavigna, dalla prof.ssa Annick Magnier, Federico Badini, Sofia Bertieri, Michela Poppi, Monica Roso, Giuliano Struga.

La scuola mira a formare futuri membri attivi e responsabili del Pd Toscana, combinando approfondimenti teorici e strumenti pratici per rafforzare competenze, consapevolezza e partecipazione. L’obiettivo è favorire una crescita continua della comunità democratica e creare una rete di persone capaci di sviluppare e realizzare traiettorie di sviluppo sostenibile e coesione sociale nei territori della regione.

“Con questa seconda edizione vogliamo raggiungere due importanti obiettivi - ha detto Lorenzo Cei -: il primo è fornire dei contenuti di alto profilo, per imparare a leggere il presente e ciò che accade intorno a noi a tutti i livelli della politica, dalla locale all’internazionale”.

“Il secondo obiettivo - ha proseguito Cei - è quello di incentivare l'attivismo civico e politico dei giovani, perché i giovani tra i 18 ed i 35 anni, pur trovando grande cittadinanza nel Pd, molto spesso sono poco centrali nel nostro Paese: con questa scuola di formazione vogliamo rimettere al centro della vita politica soprattutto questa generazione”.

“Sono molto contenta che questa scuola, giunta alla seconda edizione, sia intitolata a Sergio, che si è speso sempre tanto per le nuove generazioni e le quali ha fatto tanto per tutta la sua vita - ha commentato Bruna Binasco - per lui la cosa più importante erano i giovani e la loro formazione culturale, politica, sociale, elementi che troviamo anche in questo nuovo percorso che il Pd Toscana offre ai propri militanti e simpatizzanti e che sposano totalmente il pensiero che Sergio aveva”.

Fonte: PD Toscana

