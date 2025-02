Spazzatura data alle fiamme e atti vandalici a Sovigliana

Spazzatura in fiamme, auto vandalizzata, danneggiamenti e furti notturni. "Siamo molto preoccupati dall'incremento di atti di vandalismo e microcriminalità che ogni giorno stanno prendendo più campo a Sovigliana e Spicchio", così i consiglieri di VinciAmo Egidio Varrecchia, Andrea Parri, Manuela Mussetti e Alessandro Scipioni. L'ultimo caso segnalato riguarda l'incendio provocato ad alcuni cassonetti della spazzatura le cui fiamme hanno annerito anche la facciata di un edificio. "Il risveglio degli abitanti di via Empolese e di via Battisti è stato amaro" affermano dal gruppo consiliare, dopo la denuncia due giorni fa dell'auto vandalizzata del consigliere Varrecchia.

"Sono atti che fanno da cornice ai tanti e continui episodi di danneggiamenti e furti notturni, degradanti presidi di parti pubbliche". I consiglieri aggiungono: "Il nostro programma prevedeva misure molto forti sulla sicurezza, mentre attualmente ci interroghiamo su quello che stia cercando realmente di fare il Partito Democratico davanti ad un emergenza simile. Continuano a parlare di sofferenza sociale inquadrando i delinquenti come vittime! Noi vogliamo stare dalla parte dei tanti onesti cittadini che sono costretti a subire l'inefficienza delle istituzioni ed agiremo in consiglio comunale, a partire dal prossimo, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per ottenere risposte chiare, tempistiche certe e proporre un giro di vite molto serrato. Tolleranza zero per la delinquenza, tutela della brava gente".

Notizie correlate