Tutto pronto per la 13esima edizione della Veglia dei Poeti

L'ormai tradizionale Veglia dei Poeti si appresta alla 13ª edizione e per il secondo anno, il Club per l’Unesco di Vinci, da sempre tra i patrocinatori, svolge la funzione di associazione leader nell’organizzazione dell’evento.

Vista la partecipazione passata e le richieste pervenute, l'evento assume definitivamente la denominazione di Veglia dei Poeti del Montalbano. La manifestazione è infatti cresciuta esponenzialmente, soprattutto nella mente e nel cuore della gente del luogo. Ha permesso di riscoprire l’antica vocazione poetica del territorio e di valorizzare talenti, dalla tradizione alle nuove correnti letterarie.

Il linguaggio poetico costituisce l’anima di tutti gli eventi proposti, rivolti a un pubblico eterogeneo, in modo da avvicinare il maggior numero di persone. Appare giusta e coerente l’estensione territoriale della Veglia all’intero territorio di riferimento.

La Veglia è un reading pubblico (da tenere ben distinto da un concorso), nel quale ciascuno partecipa liberamente, presentando fino a tre testi. Da qualche anno la manifestazione è aperta anche ai cantautori.

Possono partecipare autori in poesia e cantautori, basta dichiarare il proprio legame con Vinci e/o i territori limitrofi del Montalbano ed Empolese, di qualsiasi natura (nascita, residenza, affetti, studio, lavoro, artistico); per chi ha partecipato nelle scorse edizioni naturalmente non occorre tale dichiarazione.

La richiesta di partecipazione con la proposta dei testi da leggere o da cantare (la manifestazione è aperta anche ai cantautori) - massimo tre liriche per un massimo complessivo di 90 versi - deve essere inviata via email con le proprie generalità a vincinelcuore@gmail.com, unitamente alla precedente dichiarazione e alla liberatoria per la pubblicazione dei testi sul Quaderno di Sala.

L'organizzazione si riserva di scegliere tra i testi proposti, per ogni autore, quello da leggere nel corso del reading collettivo in ragione anche del tema conduttore della Veglia.

La richiesta di partecipazione, con le proposte allegate, dovrà pervenire entro e non oltre il 7 marzo 2025 all'indirizzo indicato.

Il reading collettivo si svolgerà sabato 29 marzo 2025 al Teatro della Misericordia di Vinci. Gli autori saranno contattati per tempo. Il Quaderno di Sala raccoglierà tutti i testi presentati e sarà messo a disposizione dei presenti e conservato presso gli archivi della città di Vinci.

L'organizzazione, come già detto, suggerisce annualmente un tema, che sarà quello conduttore della serata finale. Per quest’anno il tema proposto è “Sulle ali della Poesia”, lasciando agli autori la libera interpretazione.

Viene richiesto un contributo minimo di 10 euro per coprire le spese per la realizzazione del Quaderno di Sala. Il regolamento completo si può consultare su liominiboni.it/veglia-poeti.

Fonte: Associazione Vinci nel Cuore

