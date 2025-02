Un arresto a Carrara per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Un 23enne è stato arrestato a Carrara per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'episodio risale alla notte del 2 febbraio in seguito ad un controllo a Marina di Carrara, in zona movida, da parte delle volanti. Il giovane aveva colpito con un pugno il vetro posteriore della vettura di servizio della polizia. Una volta fermato, aveva iniziato a insultare gli agenti per poi continuare a colpirli, nonostante l'arrivo in supporto dei carabinieri. I poliziotti hanno riportato delle lesioni non gravi.

Alla fine il 23enne, di nazionalità italiana, è stato bloccato, ma non si è calmato neanche durante il trasporto in commissariato: ha iniziato a prendere a calci dall'interno la volante, danneggiandola.

Il giovane, con precedenti e già colpito da avviso orale del questore e da Daspo urbano, è finito ai domiciliari per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dell'autovettura di servizio.