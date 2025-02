Abc, il Basket Castelfiorentino torna a sorridere a Viareggio. Al PalaBetti altra sconfitta per i Gialloblu

Il Basket Castelfiorentino espugna Viareggio, il Gialloblu Castelfiorentino cade al PalaBetti contro Santo Stefano.

Serie C Femminile

Si arresta a Viareggio la striscia negativa del Basket Castelfiorentino, che nella quinta giornata di ritorno di C Femminile non si lascia sorprendere e con autorità porta via i due punti dal campo del fanalino di coda. Alla fine dei giochi sul tabellone lampeggia un 48-66 frutto di una gara praticamente sempre condotta dalle ragazze di Gianni Lazzeretti, che mettono l’ipoteca nella terza frazione.

“Torniamo alla vittoria con una prestazione di squadra, con ciascuna delle 12 che ha dato il suo contributo per riportare a casa i due punti – spiega coach Lazzeretti -. Siamo partite bene, con un buon livello di intensità ed aggressività, che non siamo però riuscite a mantenere nel secondo quarto, permettendo a Viareggio di rientrare fino a -1 all’intervallo. Ottimi l’atteggiamento e l’applicazione con i quali abbiamo affrontato il rientro nella terza frazione, dando la sterzata definitiva alla partita e permettendoci poi di gestire nel migliore dei modi il quarto periodo”.

Approccio deciso quello castellano, con Bellantoni a guidare l’attacco gialloblu che scrive 12-18 dopo dieci giri di lancette. Nel secondo quarto, però, le padrone di casa reagiscono e rientrano, costringendo Lucchesi e compagne a rifare tutto dall’inizio: 27-28 a metà gara. Dagli spogliatoi le gialloblu rientrano con grande intensità e blindano letteralmente l’area, piazzando un break di 8-20 che vale la doppia cifra di vantaggio al terzo riposo (35-48). Poi, nell’ultimo quarto, nessuna sorpresa: il Basket Castelfiorentino amministra e consolida la forbice, mettendo i due punti sulla via di Castello.

Prossimo impegno sabato 15 febbraio alle 19 al PalaGilardetti contro l’Affrico.

PALL. FEMMINILE VIAREGGIO – BASKET CASTELFIORENTINO 48-66

Tabellino: Bellantoni 20, Dani 2, Lucchesi 2, Caparrini 9, Moustakalle 2, Calugi 2, Banchelli 11, De Felice 4, D’Ambrosio 6, Canepa 5, Bandinelli 3, Sanesi. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 12-18, 27-28 (15-10), 35-48 (8-20), 48-66 (13-18)

Arbitro: Cima di Viareggio.

Divisione Regionale 2

Altra sconfitta amara per il Gialloblu Castelfiorentino, che nella quarta giornata di ritorno di Divisione Regionale 2 paga dazio contro il Santo Stefano Campi, diretta concorrente che adesso allunga a +4 e rende sempre più in salita la corsa castellana ai playoff. Al PalaBetti i fiorentini chiudono sul 65-70, senza ribaltare il -9 del match di andata (57-66). Nella gara che fotocopia il match di sette giorni fa a San Miniato, i ragazzi di Dario Chiarugi conducono per tre quarti, salvo poi subire il break decisivo nel rettilineo finale.

“Anche stavolta tre triple nell’ultimo quarto hanno girato la sfida – commenta coach Chiarugi -. Sul +12 ci siamo disuniti e loro sono stati bravi a punirci. Poi, negli ultimi giri di cronometro, non abbiamo più segnato, così Campi ha gestito al meglio i possessi finali. È stata un’altra gara dai due volti, condotta nella prima parte, di rincorsa nella seconda quando, soprattutto nell’ultimo quarto, ci è mancata la personalità per portarla a casa”.

Dopo l’equilibrio iniziale, i gialloblu alzano l’intensità nella seconda frazione, creando buone azioni offensive che valgono un parziale di 26-16 e mandano le squadre negli spogliatoi sul 40-33. Al rientro la reazione fiorentina annulla completamente il vantaggio castellano, con Campi che impatta a quota 52 alla terza sirena. Si arriva così alla volata finale, quando la rimonta ospite si concretizza grazie alla precisione dalla lunga distanza. E qui in casa gialloblu si spegne la luce così, mentre il canestro diventa un miraggio, gli ospiti ringraziano e si prendono i due punti.

Prossimo impegno venerdì 14 febbraio alle 21 sul parquet della Crocetta San Miniato.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – SANTO STEFANO CAMPI 65-70

Tabellino: Filippini, Muganini ne, Talluri J. 7, La Rosa 5, Cetti, Dragoni 5, Fabrizzi 5, Bartolini 11, Turini 17, Talluri T., Zampacavallo 5, Iserani 10. All. Chiarugi.

Parziali: 14-17, 40-33 (26-16), 52-52 (12-19), 65-70 (13-18)

Arbitri: Baldini di Castelfiorentino, Filippelli di Livorno.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa