Controlli su locazioni e utenze, a Fucecchio nasce il progetto "Sicurezza e decoro"

Sicurezza e decoro sono due punti cardine del programma di mandato della giunta guidata da Emma Donnini. Per questo l'amministrazione comunale ha deciso di sviluppare un nuovo progetto, chiamato appunto "Sicurezza e decoro", che prevede controlli puntuali sulle residenze e sulle utenze al fine di combattere il degrado.

Il progetto nasce dalla volontà di intervenire sugli alloggi di dubbia regolarità e con presumibili problemi igienico-sanitari, con conseguente abbandono dei rifiuti. Un intervento trasversale, dunque, al fine di verificare sia la regolarità e l'agibilità delle locazioni, sia la corretta iscrizione delle utenze ad Alia Servizi Ambientali, che sarà attuato dal personale interno all'amministrazione e da agenti della Polizia Municipale. Il tutto in collaborazione con l'Asl, che interverrà per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie degli alloggi. Il progetto, che è stato condiviso anche nell'ambito del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, interesserà sia il capoluogo che le frazioni, con numerosi controlli che saranno programmati nel corso del 2025, anche a seguito delle segnalazioni pervenute dai cittadini.

"Decoro e sicurezza rappresentano due temi prioritari per la nostra amministrazione – spiega la sindaca Emma Donnini -. Con questo progetto, in collaborazione con la Polizia Municipale e l'Asl che ringrazio, vogliamo dare una risposta concreta intervenendo nelle situazioni di maggior degrado. E per farlo è fondamentale anche la collaborazione dei cittadini, che invito a segnalarci eventuali problematiche che possano riscontrare".

Fonte: Comune di Fucecchio