Esplosione in un'abitazione a Bibbiena, grave un 67enne

Esplosione in un'abitazione a Soci, nel comune di Bibbiena, nella tarda mattinata di oggi. Sul posto, poco prima delle 12, sono intervenuti i vigili del fuoco di Bibbiena, carabinieri e sanitari inviati dal 118. Nell'esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas, un 67enne è rimasto ferito in modo grave riportando varie ustioni sul corpo. Sul posto intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato il 67enne all'ospedale Cisanello di Pisa. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

