Femminicidio Rufina, proseguono le indagini. Sempre in rianimazione il 37enne

Sono stati lasciati dei fiori di fronte alla casa a Rufina dove ieri mattina Eleonora Guidi, 34 anni, è stata uccisa dal compagno di 37 anni che poi ha tentato il suicidio lanciandosi dal secondo piano dello stabile. Proseguono le indagini sul femminicidio che, dalla mattina di sabato 8 febbraio, ha sconvolto il paese in provincia di Firenze. Per domani è previsto che la pm Ornella Galeotti, che coordina le indagini dei carabinieri, dia l'incarico per l'autopsia. In corso inoltre accertamenti per chiarire il movente del 37enne, che rimane ricoverato in rianimazione a Careggi in prognosi riservata.

Sarebbe stato il padre del 37enne, che abita nello stesso stabile in via Pavese, a scoprire il femminicidio della nuora dopo aver sentito dei rumori provenire dalla casa. Prima, sempre secondo quanto ricostruito, il convivente avrebbe colpito alle spalle con numerose coltellate la 34enne. In casa in un'altra stanza era presente anche il figlio della coppia, di circa due anni, affidato ai familiari.

