Giorno del Ricordo, letture e musica alla commemorazione a Santa Croce

Commemorazione questa mattina a Santa Croce sull'Arno in occasione del Giorno del Ricordo. Alle 10, nel giardino dei caduti delle foibe all'angolo tra via XI Febbraio e via Salvemini, si è tenuta la cerimonia in ricordo delle vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata nel secondo dopoguerra (Qui il dettaglio della commemorazione). Presenti il sindaco Roberto Giannoni, l'assessore alla Memoria Simone Balsanti alla cerimonia accompagnata dall'intervento di Giampaolo Giannelli in rappresentanza dell'Unione degli Istriani, letture tratte dal libro "Nata in Istria" di Anna Maria Mori e l'esecuzione di brani musicali, tratti dal repertorio di Sergio Endrigo, esule istriano, interpretati dal maestro di flauto Tommaso Giannoni. Tra i presenti anche associazioni del territorio e il sindaco Fabio Mini di Castelfranco di Sotto.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: