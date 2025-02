Incendio in una cella nel carcere minorile di Firenze, l'intervento nella notte

I vigili del fuoco di Firenze-Ovest e della sede centrale sono intervenuti ieri sera, alle 22.45, all'istituto penale per i minorenni di Firenze in via degli Orticellari per un incendio all'interno di una cella. All'arrivo dei vigili del fuoco il personale della polizia penitenziaria aveva già messo in sicurezza gli occupanti ed estinto l'incendio, che avrebbe coinvolto un materasso.

Le squadre hanno poi effettuato il controllo dei locali anche con termocamera, la bonifica e la messa in sicurezza. Sul posto anche la polizia municipale e il personale sanitario del 118. Due i giovani che sarebbero stati portati in ospedale per accertamenti per inalazione di fumo.