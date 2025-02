Incidente a San Romano, intervento dei vigili del fuoco per principio d'incendio

Incidente a San Romano nella tarda mattinata di oggi, sulla Strada Provinciale Romanina. In seguito all'incidente si è sviluppato un principio di incendio sull'auto coinvolta. Sul posto, intorno alle 13.30, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa che hanno estinto le fiamme, messo in sicurezza l'auto e i luoghi dell'intervento. Presenti sul posto i sanitari inviati dal 118 e i carabinieri di Ponte a Egola per i rilievi. Soccorso il conducente dell'auto, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli in codice giallo per gli accertamenti del caso.

