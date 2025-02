Incidente in Fi-Pi-Li a Empoli: 46enne in ospedale. Secondo incidente in poche ore

Incidente in Fi-Pi-Li tra lo svincolo di Empoli Est e Empoli Ovest in direzione Firenze nella tarda serata di oggi. A seguito dell'incidente, avvenuto intorno alle ore 19, una donna di 46 anni è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Le sue condizioni non sarebbero gravi e la donna avrebbe riportato un trauma leggero. Sul posto sono intervenute due ambulanze. Si segnalano circa 2km di coda e rallentamenti in direzione Firenze.

Giornata difficile per il tratto empolese della Fi-Pi-Li, si tratta infatti del secondo incidente nel giro di poche ore. Questo pomeriggio, intorno alle ore 13.30, proprio tra Empoli Est e Empoli Ovest, ma in direzione Livorno, un'auto si è ribaltata e una donna è stata portata in ospedale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

