Incidente in Fi-Pi-Li a Empoli, traffico bloccato in direzione Livorno

Incidente in Fi-Pi-Li intorno alle 13.30 di oggi, domenica 9 febbraio, tra Empoli ed Empoli ovest in direzione Livorno. Sul posto stanno intervenendo i sanitari inviati dal 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Da quanto si apprende nell'incidente è rimasta coinvolta un'auto che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. Soccorsa un'automobilista di 43 anni, rimasta incastrata tra le lamiere, liberata dagli operatori intervenuti e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli.

Registrate ripercussioni alla viabilità dall'uscita Empoli centro: come segnalato dal portale regionale Muoversi in Toscana, il traffico risulta bloccato tra i due svincoli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

