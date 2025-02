Nuove banconote, tra i volti proposti anche Leonardo Da Vinci

Sono stati presentati in questi giorni dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) i temi per le prossime banconote in euro, divisi tra "cultura europea" e la natura con "fiumi e uccelli". In particolare per il primo tema tra i vari personaggi storici proposti per i tagli da 5 a 200 euro, per la banconota da 100 euro è proposto Leonardo Da Vinci con il retro raffigurante adulti e bambini che ammirano esempi di arte urbana. A commentare la notizia è il sindaco di Vinci Daniele Vanni: "La decisione - scrive in un post sulla sua pagina facebook - è frutto di un processo inclusivo che ha tenuto conto delle opinioni dei cittadini europei. La BCE indirà un concorso grafico nel 2025 in seguito al quale, nel 2026, il Consiglio direttivo potrà selezionare i disegni definitivi".

Dopo l'Uomo Vitruviano sulla moneta da un euro, si apre dunque la possibilità di veder il Genio sulle banconote. E non sarebbe la prima volta: "Noi ovviamente facciamo il tifo per Leonardo ricordando - aggiunge Vanni - che la prima banconota da 50.000 lire stampata in Italia dal 1967 al 1974 che oltre a raffigurare il Genio Universale raffigurava anche la nostra città".

Notizie correlate