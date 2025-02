Poesie all'Orcio d'oro, altre due serate nella mostra di Katia Bassi

Saranno ancora due le serate organizzate dall'Orcio d'oro (via Augusto Conti 48, San Miniato), prima della chiusura della mostra di Katia Bassi, la brava pittrice che ha portato i suoi intensi lavori nella nostra città. Martedì 11 febbraio alle 21 e 30, per il ciclo "Poesia all'Orcio", avremo Anna Braschi, in veste di poetessa, che presenterà il suo libro "Stridono piccole voci", una raccolta di brevi e bellissimi testi scritti tra San Miniato e l'isola d'Elba. Ne parlerà Maria Fancelli, mentre Alessandra Neri ne sarà la lettrice.

Ancora, giovedì 13 febbraio ore 21 e 30, Alessio Guardini, grande poeta in ottava rima declamerà la "Pia de' Tolomei", l'eroina medievale senese, uccisa dal marito e cantata anche da Dante. La Pia, attraversata dalla poesia, dal teatro popolare, dal cinema e dalla musica, si lega all'infanzia di Katia Bassi, fu allora che la pittrice incontrò con questa intensa storia tragica.

Fonte: Ufficio stampa