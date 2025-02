Santa Maria a Monte, sindaco e assessori si tagliano i compensi per le manutenzioni

Per quasi un anno, da febbraio a dicembre, 20% in meno sui compensi per finanziare le manutenzioni ordinarie. Questa l'iniziativa, riportata dalla stampa locale, lanciata dalla giunta di Santa Maria a Monte che prevede un'autotassazione sulle indennità per sindaco e assessori. In totale saranno 31mila 705 euro le risorse risparmiate e messe a disposizione.

Misura messa in campo prima della presentazione del bilancio, che il Comune presenterà nel periodo di proroga concesso dal governo, come ha spiegato la sindaca Manuela Del Grande "per dare il buon esempio" e presa dal momento che non si è presentata la possibilità di rinegoziare i mutui contratti dal Comune e in seguito alla necessità di ritocco di alcune tariffe come sul capitolo rifiuti.

Consigliera Eugeni: "Non sono eroi"

L'indomani alla presentazione dell'iniziativa messa in campo dalla giunta, interviene la consigliera di opposizione di Sinistra Plurale Elisa Eugeni: "Nel 2017 l’Amministrazione Parrella aumentò di circa il 10% l’indennità per gli amministratori". Sul 20% in meno nei compensi, Eugeni continua: "Niente di straordinario visto e considerato che sono stati proprio loro insieme all'ex Sindaco Parrella e compagni a devastare con assoluta indifferenza le finanze e il bilancio del Comune... 31 mila euro sono l'ennesima offesa all'intelligenza civile. È bene che i cittadini di Santa Maria a Monte sappiano che comunque le tariffe e la tari cresceranno".

