Vittoria per i Lupi a Santa Croce, tre punti per la Codyeco contro Genova

Codyeco Lupi S. Croce-CUS Genova 3-0

Parziali: 25-16, 30-28, 25-20

Codyeco Lupi: Civinini, Baldaccini (L), Maletaj, Camarri, Baldini, Colli 17, Scatragli, Simoni 6, Da Prato 17, Caproni 4, Mignano 5, Pahor 11, Bini (L), Attuoni. All. Pagliai 2^ All. Bocini

C.U.S. Genova: Grillo, Bargi 7, Comitini, Tomà, Zappavigna, Cassone 6, Archetti, Rampa (L), Gobbi (L), Merlet 6, Poggio 16, Ricceri, Coppolecchia 4, Campi 5. All. Schembri

Arbitri: Federico Panaiia, Giacomo Vannuzzi

La Codyeco risponde presente e ritrova subito la vittoria, i tre punti e il primato in solitaria, mettendosi alle spalle la piccola delusione di sette giorni fa a Spezzano. CUS Genova era forse la squadra più in forma del torneo ma non ha avuto modo di mostrare le proprie qualità se non, in parte, nel secondo set, quando ha portato i Lupi ai vantaggi, trascinata dal proprio opposto e da una gran difesa. Per il resto, soprattutto nella prima frazione, è stato dominio biancorosso, con un super Colli al servizio per il 6-0 del pronti-via (quattro aces). Da Prato, febbricitante in settimana, ha messo a segno 17 punti con buona continuità, ma tutta la squadra ha dimostrato di aver in buona parte superato i problemi accusati nella prima parte di questo 2025, dagli infortuni di Caproni e Pahor alle influenze debilitanti di Simoni, Camarri, Colli, e dello stesso Da Prato.

A far le spese del virus, a questo giro, è stato Matteini, ma la speranza è che sia stato una delle ultime “vittime” e la rosa possa tornare definitivamente al completo già in questa settimana, vigilia del derby con Castelfranco.

In sostituzione del febbricitante Matteini è stato convocato Duccio Scatragli, schiacciatore classe 2008 in forza alla serie D regionale, all’Under 19 e all’Under 17 Eccellenza.

La cronaca del match:

Starting six. Codyeco Lupi con Mignano al palleggio, Da Prato opposto, Colli e Pahor schiacciatori di banda, Simoni e Caproni al centro, Bini libero. Genova risponde con Cassone e Poggio, Tomà e Coppolecchia in posto quattro, l’ex Bargi e Merlet al centro, Rampa libero.

1set. Gran partenza Codyeco con uno spettacolare turno al servizio di Leonardo Colli, quattro aces e subito pressione sulla formazione ospite. Un altro punto diretto dai nove metri lo regala Da Prato, 10-3. IIl CUS, che ha messo dentro Campi al posto di Coppolecchia, prova e rientrare, ma i Lupi continuano a gestire un significativo vantaggio: 15-8. Da Prato trova il tocco sulla mano esterna del muro, 17-10. La partita si fa intensa, un gran recupero difensivo di Bini e Pahor non viene concretizzato ma strappa applausi al Palazzetto. Da Prato tira giù il 19-13, e Pagliai prova la mossa Civinini ma Tomà ottiene il sideout entrando nel muro. Mignano fa sparire la palla e Da Prato tira fortissimo da posto 2, 21-14. Sul 22-14 coach Schembri ferma il gioco per la seconda volta. La Codyeco vola via e chiude 25-16 con Camarri dentro per il servizio.

2set. La seconda frazione inizia con lo show dell’opposto avversario, Poggio, a segno con tre attacchi consecutivi. La Codyeco tiene la testa avanti ma non riesce a scappar via. Simoni chiude un contrattacco per l’8-6 ma il CUS sfrutta due errori dei padroni di casa e ottiene il pareggio. Equilibrio subito rotto da Caproni e poi da un ace di Da Prato. Ancora Mignano per il 13-11, poi gran pipe di Colli, 16-14. I Lupi cercano l’allungo decisivo, Colli trascina i compagni con la palla del 20-18 e subito dopo con quella del +3, vanificando il momentaneo pareggio firmato da Bargi. Sul 23-20 gran punto dello stesso centrale e time-out panchina biancorossa. Al rientro un doppio ace di Poggio riapre a sorpresa il match. Pagliai chiama tempo ma Genova ottiene anche il set-point. Rimedia Da Prato con un muro su Coppolecchia. Lo schiacciatore si riscatta sulla palla successiva, ancora Da Prato per il 25-25. Poggio e Colli spostano il punteggio a quota 26. Ancora il capitano trova il vantaggio, +1, annulla Merlet a muro su Da Prato. Parallela galattica di Colli, super servito, ma il set non vuole saperne di concludersi almeno fino all’ace di Colli, che mette tutti d’accordo: 30-28.

3set. Nella terza frazione la Codyeco sbaglia qualche servizio di troppo e fatica a prendere il ritmo. Il primo break arriva con un grande attacco di Pahor, ben smarcato da Mignano e con un colpo di prima intenzione dello stesso palleggiatore biancorosso. Altro punto di Colli, 13-10, e timeout CUS. I Lupi risolvono due scambi lunghi dimostrando gran voglia di vincere, un super Da Prato firma il 16-11. Sul 17-12 secondo timeout ospite. Pahor va a segno in pipe, la squadra vola sul 20-14. Gli ospiti provano il tutto per tutto, Pagliai prova a fermare il principio di rimonta con un time-out e Mignano trova il monsterblock del 22-18. Un ace di Pahor spinge i biancorossi verso la vittoria. Colli guadagna il set-point e un errore ospite dai nove metri mette la parola “fine” alla contesa.

Fonte: Lupi Pallavolo - Ufficio stampa

Notizie correlate