A Empoli concerto dell’Orchestra della Toscana

Nuovo appuntamento della stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Sabato 15 febbraio 2025, alle 21, al palazzo delle Esposizioni di Empoli (Piazza Guido Guerra), tornerà l’Orchestra della Toscana: protagonisti sul palco il direttore tedesco Markus Stenz e il pianista Benedetto Lupo.

IL PROGRAMMA - Un programma imperdibile per tutti gli amanti del pianoforte e non solo: verrà eseguito il Piccolo concerto per Muriel Couvreux per pianoforte e orchestra di Luigi Dallapiccola di cui ricorrono i 50 anni dalla morte. Mezzo secolo fa, il 19 febbraio, il compositore padre della musica dodecafonica in Italia, moriva nella sua abitazione di via Romana. Istriano di nascita, Firenze fu casa sua a partire dal 1922, quando vi si trasferì per studiare al “Cherubini”, dove poi insegnò a generazioni di studenti. A seguire, nel programma dell’ORT, un altro Concerto pianistico del secolo scorso, quello in sol di Maurice Ravel scritto attorno al 1930. La serata terminerà con una pietra miliare della musica classica: la Sinfonia n.100 di Franz Joseph Haydn, detta “Militare”.

I PROTAGONISTI - Solista per entrambi i Concerti è Benedetto Lupo, tra i maggiori pianisti italiani, carriera internazionale avviata nel 1989 grazie al terzo premio conquistato nel Concorso statunitense “Van Cliburn”, vasta attività didattica anche come docente nei corsi di perfezionamento dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. Sul podio Markus Stenz, già direttore principale delle orchestre di Baltimora, di Seoul e della Radio olandese, più volte ospite dell’ORT, e direttore artistico del Cantiere di Montepulciano dal 1989 al 1995.

BIGLIETTI:

Intero: 15 €

Ridotto: 12 € *

Under 18 e studenti: 6 € **

Under 6: gratuito

PREVENDITE BIGLIETTI

Libreria Rinascita, Via Ridolfi 53 – Empoli

Bonistalli Musica, Via F.lli Rosselli 19 – Empoli

Online su eventbrite a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-orchestra-della-toscana-markus-stenz-benedetto-lupo-1118769141619?aff=oddtdtcreator

PROMOZIONE MUSICAX2 - SHARE THE MUSIC!

Se hai tra i 18 e i 35 anni, l’Orchestra te la regala il Centro Busoni! Acquistando un biglietto per questo concerto, il secondo è in omaggio.

PROSSIMO APPUNTAMENTO – L’Orchestra della Toscana tornerà a Empoli giovedì 27 febbraio, sempre al palazzo delle Esposizioni. Protagonista l’eclettico trombettista Marco Pierobon. Un viaggio nella Grande Mela, raccontando i suoni di New York: George Gershwin, Leonard Bernstein, Andrew Lloyd Webber e John Kander.

