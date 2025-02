A Montespertoli si celebrano le coppie con 50 anni di matrimonio

Anche quest'anno, in occasione di San Valentino, l’Amministrazione comunale di Montespertoli celebra l’amore con un evento speciale dedicato alle coppie che nel 2025 raggiungono il traguardo delle Nozze d’Oro.

Il sindaco Alessio Mugnaini ha invitato personalmente le coppie che festeggiano 50 anni di matrimonio a partecipare a una cerimonia in loro onore.

L’evento si terrà venerdì 14 febbraio alle ore 18:00, presso l’Auditorium “Mauro Marconcini” al Centro per la Cultura del Vino "I Lecci", un luogo simbolico che rappresenta la tradizione e il valore della comunità montespertolese.

"Raggiungere i cinquant’anni di matrimonio è un traguardo straordinario, che merita di essere celebrato non solo come momento personale, ma anche come esempio di impegno e condivisione per tutta la comunità", dichiara il sindaco Alessio Mugnaini. "Festeggiare queste coppie significa riconoscere il valore del loro percorso di vita insieme e rendere omaggio alla loro storia d’amore."

Durante la cerimonia, le coppie saranno accolte con una breve cerimonia e un brindisi con lo spumante di Montespertoli presso l’Enoteca I Lecci. Per commemorare questo giorno speciale, ogni coppia riceverà anche un piccolo omaggio simbolico.

L’invito è aperto a tutte le coppie che nel corso del 2025 festeggiano il loro 50° anniversario di matrimonio. Chi non avesse ricevuto la lettera di invito può contattare l’Ufficio Segreteria del Sindaco al numero 0571/600209 o via email a sindaco@comune.montespertoli.fi.it per confermare la partecipazione.

L’Amministrazione comunale invita le coppie a vivere questo momento speciale insieme ai loro familiari, rendendo la serata ancora più emozionante.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

