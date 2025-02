Abc Castelfiorentino inizia la corsa salvezza: sabato l’esordio nel Play-in Out

Si appresta a partire la corsa verso la salvezza dell’Abc Solettificio Manetti. Sabato 15 gennaio i gialloblu esordiranno nella seconda fase Play-in Out sul parquet di Serravalle Scrivia. La prima casalinga sarà invece mercoledì 26 febbraio alle 21 contro Torino.

Alla fase Play-in Out accedono le squadre classificate dal 7° al 12° posto di ciascuna division, partendo da una classifica che terrà conto dei soli risultati degli scontri diretti della prima fase. Per la division B si tratta pertanto, in ordine di classifica, di Mens Sana Basketball, Virtus Siena, Spezia Basket Club, Basket Cecina, Olimpia Legnaia e Abc Castelfiorentino, le quali incontreranno le rispettive classificate della division A, ovvero Crocetta Torino, Campus Varese, Basketball Gallaratese, Collegno Basket, Seagulls Genova e Basket Club Serravalle.

Classifica iniziale 2° fase play-in out

Crocetta Torino 16

Mens Sana Basketball 14

Virtus Siena 12

Spezia Basket Club 12

Campus Varese 12

Olimpia Legnaia 12

Basketball Gallaratese 10

Collegno Basket 10

Seagulls Genova 10

Basket Cecina 6

Abc Castelfiorentino 4

Basket Club Serravalle 2

Formula 2° fase play-in out

Le squadre classificate dal 7° al 12° posto della division B giocano gare di andata e ritorno contro le rispettive classificate della division A, per un totale di 12 partite. Ciascuna squadra si porta in classifica i punti ottenuti nei soli scontri diretti della prima fase. Al termine, le squadre classificate dal 1° al 3° posto sono automaticamente salve e non disputano ulteriori incontri, la squadra classificata all’ultimo posto retrocede direttamente in serie C, mentre le squadre classificate dal 4° all’11° posto accedono ai playout per determinare le ulteriori due retrocessioni in serie C.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Stampa

