Una domenica sensazionale: risultati super per Aquateam Nuoto Cuoio ai regionali

Domenica 9 Febbraio, a San Casciano val di Pesa nella Piscina del Chianti, si sono svolti i Campionati Regionali FINP FISDIR. Aquateam Nuoto Cuoio ha schierato ai blocchi idi partenza 15 atleti fra FISDIR e FINP e si è distinta per il numero di medaglie e gli ottimi piazzamenti. Di seguito i risultati.

Gli atleti Fisdir Promozionale

Bachi Giulio

ARGENTO nei 25 dorso e ORO nei 50 dorso

Brucini Marco

BRONZO nei 25 dorso e BRONZO nei 50 dorso

Campigli Giulia

ORO 25 farfalla e ORO nei 50 stile, ARGENTO 50 dorso

Caruso Maya

ARGENTO nei 25 rana

Cerri Alessandra

ORO nei 25 stile libero, ARGENTO nei 50 stile libero, BRONZO 50 dorso

Cosci Irene

ARGENTO nei 25 dorso

Dal Zovo Alice

ORO 25 stile, ORO nei 25 dorso, ORO 50 dorso

Fadda Federico

ARGENTO 25 stile e BRONZO nei 25 dorso,

Gazzarrini Riccardo

ARGENTO 50 metri dorso

Marchiori Simone

ORO 25 metri dorso, ARGENTO 50 stile libero, ARGENTO 50 metri rana

Micheli Emiliano

ORO 25 stile, ORO stile, ORO 50 rana

Per i FINP agonistico

Martina Alfei

ORO nei 200 misti e ORO nei 100 dorso

Calloni Filippo

ORO nei 50 rana e ORO 50 50 dorso

Stefania Gemignani

ORO 50 stile ORO 50 dorso,

Modou Syll

ARGENTO nei 50 dorso, ARGENTO nei 50 stile libero

"I nostri atleti FIsdir si sono inoltre cimentati nella loro STAFFETTA MISTA dove si sono divertiti molto e hanno dimostrato una bellissima collaborazione" fanno sapere da Aquateam.

Tutta la società è estremamente soddisfatta delle prestazioni degli atleti. Hanno dimostrato i risultati del grande lavoro fatto in questi mesi dai loro istruttori, una crescita anche sul piano delle autonomie e dello spirito di squadra: "Le medaglie sono molte ma quello che è più importante è l'abbassamento di tutti i loro tempi migliori".

La dirigenza commenta la giornata con queste parole: "Siamo molto felici per l'impegno messo da parte di tutti i nostri atleti, e per il lavoro fatto dai nostri tecnici, che sicuramente ci fa ben sperare per le prossime occasioni. Ringraziamo per il pulmino Sport e Solidarietà comune di San Miniato, per gli spazi acqua il Comune di Fucecchio e Santa Croce sull'Arno oltre al gestore Aquatempra che ci hanno permesso quest'anno di aumentare gli allenamenti e integrare nuovi futuri nuotatori, i nostri sponsor che ci sostengono durante l'anno dedicando a tutti loro, la gioia e la felicità dei nostri atleti quando sono stati premiati. Speriamo che sempre più sia data la possibilità di far conoscere il mondo paralimpico per avvicinare nuovi atleti facendo vedere e conoscere questa realtà".

