Montelupo: traguardo eccezionale per ArtLab Triboo. La crew '4th Wall' vola ad Atene

Una grande notizia per la scuola di danza ArtLab Triboo con sede a Montelupo F.no. In questi giorni la crew '4th Wall' ha ricevuto il responso positivo della sua candidatura, inoltrata con un video di selezione, al World of Dance Championship 2025, uno degli eventi di danza 'urban' più prestigiosi a livello mondiale. La scuola di danza annuncia con entusiasmo l'ammissione del loro corpo di ballo alla competizione di Atene, che si terrà il prossimo 16 marzo.

World of Dance è un marchio che unisce danza, moda, musica e intrattenimento, con sede nella California meridionale, fondato nel 2008 da Matthew Everitt, David Gonzalez, Myron Marten, Michael McGinn e Herman Flores. È la più grande impresa di intrattenimento di danza al mondo, che promuove artisti e marchi con eventi, intrattenimento e coinvolgimento digitale. Il marchio include diverse piattaforme, tra cui le competizioni World of Dance che si svolgono in oltre 25 paesi, lo show televisivo NBC World of Dance (prodotto esecutivamente da Jennifer Lopez), il tour World of Dance Live, una linea di moda e la più grande rete di danza su YouTube con oltre 300 canali, tra cui il canale YouTube World of Dance, che conta oltre 4 milioni di iscritti. I suoi eventi riuniscono artisti del mondo della danza di strada, urban e hip hop, collegando la comunità della danza con un'attenzione particolare al pubblico dei millennial e post-millennial.

Fonte: ArtLab Triboo asd

Notizie correlate