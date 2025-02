Celebrazioni Boccaccio, nel 650esimo un protocollo d'intesa per realizzare percorsi turistici

In occasione delle celebrazioni di Giovanni Boccaccio, di cui ricorrono nel 2025 i 650 anni dalla morte, l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e l’Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per realizzare percorsi turistici e far conoscere l’opera e la figura del più illustre novelliere d’Europa.

Nasce da questo presupposto la volontà di creare motivazioni di viaggio "Sulle orme di Boccaccio" per promuovere la conoscenza del grande autore, del borgo medievale di Certaldo, ma più in generale della Toscana: l’Ente Boccaccio in questo percorso offrirà il proprio contributo scientifico lavorando su progetti di conoscenza diffusa come previsto nei propri scopi statutari.

Quale contesto migliore della Borsa Internazionale del Turismo per avviare questa collaborazione: essa si declina per valorizzare le esperienze legate al turismo slow e letterario con l’individuazione di percorsi turistici tematici grazie al ricco patrimonio letterario dello scrittore certaldese, padre dell’Umanesimo e, insieme a Dante e Petrarca, della lingua italiana, al fine di far conoscere le sue opere e in particolare il Decameron.

Il protocollo, con validità biennale, è stato firmato oggi, 10 febbraio, alla Bit di Milano dalla presidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio prof.ssa Giovanna Frosini e dal direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi e alla presenza dell’assessore al turismo della Regione Toscana Leonardo Marras e Daniele Vanni sindaco di Vinci e referente turismo e cultura dell'Ambito turistico Empolese Valdelsa Montalbano.

"Siamo veramente felici di poter dare il nostro contributo scientifico per la realizzazione di un prodotto turistico su Boccaccio" ha sottolineato la presidente dell’Ente Boccaccio prof.ssa Giovanna Frosini. "Rientra negli obiettivi che ci siamo prefissi nell’anno delle celebrazioni e che possono aumentare la conoscenza del grande autore del Trecento, della sua vita e delle sue opere generando un valore aggiunto. Tutto questo insieme alla valorizzazione del patrimonio letterario con tanti altri specifici progetti rivolti in particolar modo ai giovani e alla conoscenza della lingua italiana. Prosegue dunque il nostro lavoro insieme a coloro che credono fortemente a Boccaccio, una delle figure più importanti nel panorama europeo del XIV secolo".

"È per noi una grande soddisfazione accogliere l'Ente Boccaccio e tutto lo staff che segue l’anniversario dei 650 anni dalla morte del grande autore toscano. Si tratta di una figura estremamente importante dal punto di vista culturale che stiamo cercando di trasferire sul piano dell’attrazione turistica attraverso una serie di proposte e di esperienze che il territorio di riferimento sta costruendo con tutti gli stakeholder locali. Un anniversario, dunque, che immaginiamo come un altro tassello di un mosaico complesso che conferma la Toscana come una destinazione ad altissima concentrazione ed impegno culturale", così il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi.

Tra i punti dell’accordo di reciproca collaborazione anche la promozione di progetti di conoscenza diffusa dei luoghi boccacciani, attraverso le nuove tecnologie, che possano rendere accessibile al grande pubblico, italiano e internazionale, i contenuti letterari del patrimonio di Giovanni Boccaccio per una disseminazione verticale e inclusiva.

Una collaborazione per favorire la conoscenza di Giovanni Boccaccio e per realizzare nuovi percorsi all’interno del territorio regionale in coerenza con la costruzione del prodotto turistico che l’Agenzia persegue con gli ambiti turistici.

L'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio (ENGB), con sede in Casa Boccaccio a Certaldo (FI), svolge la propria attività istituzionale operando in vari campi degli studi su Boccaccio, organizzando manifestazioni culturali di vario tipo (mostre, convegni, conferenze) e promuovendo ricerche scientifiche anche in collaborazione con altri istituti e centri di ricerca, italiani e stranieri. Arricchisce, inoltre, la biblioteca, sita nella casa museo dello scrittore certaldese, con edizioni di opere di Boccaccio e studi critici sull’autore.

Fonte: Ente Nazionale Giovanni Boccaccio

