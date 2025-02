Clarissa Tognaccini è campionessa regionale di motocross. Premiata dal Consiglio Regionale

Il Consiglio regionale della Toscana ha voluto premiare la campionessa regionale di motocross Clarissa Tognaccini per i successi ottenuti, il coraggio e l’impegno nel rappresentare lo sport femminile nel motociclismo. La cerimonia di consegna della targa da parte del vicepresidente dell’Assemblea legislativa Stefano Scaramelli si è tenuta nella sala Affreschi di palazzo del Pegaso lunedì 10 febbraio.

Hanno partecipato i consiglieri regionali Elisa Tozzi, che ha proposto il riconoscimento all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa toscana, Cristiano Benucci, Fiammetta Capirossi e Vincenzo Ceccarelli. Sono intervenuti il sindaco di Reggello Piero Giunti e l’allenatore di Clarissa Floriano Raspanti.

“Clarissa rappresenta un esempio straordinario di talento, determinazione e coraggio". Le parole del vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli. "Il motocross – ha proseguito - è uno sport che richiede abilità tecniche, preparazione fisica e una forte capacità di affrontare le sfide, sia dentro che fuori dalla pista. Clarissa, con i suoi successi e il suo impegno, dimostra ogni giorno che la passione e la perseveranza possono abbattere barriere e superare ostacoli.

Questo riconoscimento, proposto dalla consigliera Elisa Tozzi e accolto dall'Ufficio di presidenza, è un segno di apprezzamento per il valore sportivo e umano di Clarissa. La sua determinazione è fonte di ispirazione per tanti giovani, soprattutto per le ragazze che vogliono affermarsi in discipline tradizionalmente considerate maschili. Lo sport, infatti, è uno strumento di crescita personale e di affermazione sociale, e storie come quella di Clarissa ci ricordano quanto sia importante sostenere e valorizzare il talento femminile in ogni ambito”.

“La Toscana - ha concluso il vicepresidente Scaramelli - è una terra che crede nei valori dello sport e nelle pari opportunità, e il Consiglio regionale continuerà a sostenere chi, come Clarissa, rappresenta al meglio questi principi”.

“È una grande soddisfazione essere qui - le parole di Clarissa Tognaccini – e questo premio ripaga di tanti sacrifici. Mi sono avvicinata a questo sport grazie a mio padre campione italiano con le supermoto. L’ho sempre seguito quando gareggiava. Sono nata in questo ambiente, mia mamma ha un motoclub e anche mio zio faceva motocross. Il mio è uno sport che non ha tanti praticanti, ma sta crescendo, e agli ultimi campionati italiani eravamo in quaranta. Quest’anno è molto importante perché ho anche ricevuto il riconoscimento di ‘talento azzurro’ e questo mi fa capire che sono sulla strada giusta”.

A proporre il premio all’Ufficio di presidenza la consigliera Elisa Tozzi: “Clarissa è l’esempio che si possono raggiungere grandi risultati con il sacrificio, in uno sport tradizionalmente maschile ed è inusuale pensare che una donna possa raggiungere questi traguardi così giovane. Oggi diamo un messaggio importante ai giovani e a tutte quelle ragazze che sono oggetto di uno stereotipo nel mondo dello sport. Questo deve essere motivo di orgoglio anche per la sua famiglia che ha sostenuto la sua passione. Come Regione Toscana dobbiamo premiare i migliori talenti del nostro territorio”.

“Quando una ragazza giovane, con tanto impegno e tanto sacrificio, si afferma in uno sport tradizionalmente maschile, è motivo di grande orgoglio per il territorio e per tutta la nostra comunità”. Le parole del Consigliere regionale Cristiano Benucci. Per la consigliera Fiammetta Capirossi “Clarissa ha dimostrato che le donne si stanno rendendo conto che possono fare quello che vogliono. Io quando avevo la sua età volevo giocare a calcio, ma mi fu fatto notare che a pallone nel Mugello giocavano solo i maschietti e che dovevo fare pattinaggio”.

“Clarissa è un orgoglio per tutta la nostra comunità” ha sottolineato il sindaco di Reggello Piero Giunti che ha aggiunto: “Le cose belle non succedono mai per caso e dietro ai suoi grandi risultati ci sono una società seria, che la mette in condizione di vincere il campionato regionale, e una famiglia che si impegna per seguirla al meglio”.

“È una ragazza bravissima che fa tanti sacrifici e che ti ascolta - racconta l’allenatore Floriano Raspanti -. Ci alleniamo tre volte a settimana, allenamenti duri che durano tutta la giornata. È stata una stagione ricca di soddisfazioni con il titolo regionale e il terzo posto conquistato ai campionati italiani”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

