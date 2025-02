Una discarica abusiva a La Rotta: area sequestrata, tre denunce

Una zona de La Rotta (Pontedera) era stata trasformata in una discarica abusiva, lì erano stati portati rifiuti di vario genere come materiali inerti, scarti di legno, batterie per auto e bombole di gas. La polizia municipale è intervenuta. L'area è stata sequestrata, tre persone denunciate.

"Nel corso delle verifiche, sono stati individuati anche manufatti edilizi presumibilmente realizzati senza alcun titolo abilitativo o autorizzazione. L'operazione è stata condotta con il supporto di personale ARPAT della Regione Toscana, dell'ASL, nonché di tecnici comunali degli uffici Ambiente ed Edilizia del Comune di Pontedera" scrivono dalla municipale.

Le indagini preliminari hanno rivelato che l'area, situata in una zona soggetta a vincoli ambientali e idrogeologici a causa della vicinanza del fiume e del lago, era stata utilizzata per lo stoccaggio di rifiuti in vista di un presumibile smaltimento illecito. Inoltre, i rifiuti risultavano privi di ogni riferimento sulla loro provenienza o destinazione.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dell'area per evitare ulteriori conseguenze ambientali e permettere il proseguimento delle indagini. Sono stati denunciati il proprietario dell'area e due persone che ne avevano la gestione. I soggetti sono stati denunciati per i reati di abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata, in attesa di verificare eventuali opere edilizie costruite in assenza di permesso di costruire in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

