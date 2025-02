Da Empoli a New York, il maestro Damiano Tognetti alla Carnegie Hall

Empoli protagonista negli Stati Uniti. Il maestro Damiano Tognetti, presidente e direttore artistico de Il Contrappunto, è volato negli USA per partecipare, in qualità di direttore d'orchestra, alla tournée "A journey in dreams of time & place", progetto a cura della Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra. Tognetti ha fatto tappa anche alla prestigiosa Carnagie Hall di New York, una delle più importanti sale da concerto al mondo.

La tournée, dal 2 al 9 febbraio 2025, ha toccato tre città americane e altrettanti contesti di grande pregio culturale: sedi dei concerti sono stati il Bushnell Arts Center di Hartford, la Carnegie Hall di New York e il New Britain Museum of American Art a New Britain.

Così il maestro Tognetti: "Sono molto grato per questa opportunità professionale, un'occasione per valorizzare la musica italiana negli Stati Uniti, per conoscere una importante realtà culturale americana e per costruire nuovi legami nel segno della musica. Ringrazio la Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra e il suo fondatore e direttore artistico Adrian Sylveen. L'auspicio è che questa esperienza possa essere soltanto la prima di un percorso nel segno della musica, un linguaggio universale capace di accorciare le distanze e fare comunità”.

L'associazione Il Contrappunto, fondata dal maestro Andrea Mura, ha fra i suoi obiettivi "dimostrare come la musica sia strumento per creare coesione e rafforzare i legami fra le persone". Una convinzione che nel 2024, in occasione del centenario della morte del musicista e compositore Ferruccio Busoni, ha portato anche alla nascita, grazie a un protocollo d’intesa fra Il Contrappunto e il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, dell’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli.

