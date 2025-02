Femminicidio Rufina, Eleonora Guidi uccisa con 24 coltellate

Sarebbe stata pugnalata da 24 coltellate Eleonora Guidi, la donna di 34 anni uccisa dal compagno di 37 anni nella loro casa a Rufina, dove vivevano insieme al figlio di un anno e mezzo. Secondo quanto emerso dall'autopsia effettuata oggi, la 34enne sarebbe stata colpita non solo alla schiena, come già emerso, ma anche sul collo e sul petto. Dopo l'autopsia la procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.

Secondo quanto ricostruito il convivente, nella mattina di sabato 8 febbraio, dopo aver colpito la 34enne alle spalle con numerose coltellate si è lanciato dal secondo piano dell'abitazione. Il 37enne si trova ancora ricoverato a Careggi. Mentre proseguono le indagini per chiarire il movente, anche in smartphone e dispositivi elettronici trovati nell'abitazione, il paese in provincia di Firenze è sconvolto dall'accaduto. "Ora è il momento del silenzio, del rispetto del dolore e del cordoglio. Poi, ci dovremo interrogare tutti su quali strumenti e azioni mettere in campo affinché tragedie come queste non si ripetano" si legge nel post pubblicato nella stessa mattina di sabato su facebook dal sindaco Daniele Venturi.

Domani si terrà una fiaccolata, in piazza Umberto I a Rufina, in ricordo di Eleonora Guidi e per sostenere le famiglie coinvolte. Sarà lutto cittadino il giorno dei funerali della 34enne mentre, come emerso dal primo cittadino, nei giorni successivi sarà organizzata una raccolta fondi per il bambino.

