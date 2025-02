Giovani protagonisti nel Giorno del Ricordo a Fucecchio

I giovani rappresentano il futuro e proprio con loro è necessario impegnarsi per tramandare e tenere viva la memoria storica. Questa mattina, con una cerimonia in piazza XX Settembre, l'amministrazione comunale di Fucecchio ha ricordato gli italiani vittime delle foibe e quelli che dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia furono costretti a lasciare la loro terra. Alla commemorazione, durante la quale la sindaca Emma Donnini ha deposto una corona di fiori al Monumento ai Caduti, erano presenti l’assessore alla memoria Alberto Cafaro e alcuni consiglieri comunali, oltre ai rappresentanti delle associazioni Spi-Cgil, Associazione Nazionale Carabinieri e Misericordia. Protagonisti della giornata i giovani, in particolari i ragazzi dell'associazione #Fucecchioèlibera e gli alunni e le alunne delle classi 3F e 3G della scuola secondaria di primo grado Montanelli Petrarca, che hanno preso la parola e portato il proprio contributo attraverso le riflessioni sull’importanza della memoria e, in particolare, di questa giornata. Spazio, inoltre, al coro della scuola, che ha accompagnato la cerimonia diretto dal professor Massimo Annibali. Grande emozione durante l’esibizione di Filippo Cei, alunno dell’istituto e musicista di tromba, che ha intonato “Il Silenzio”.

"Le parole dei nostri ragazzi racchiudono meglio di qualunque altra l’importanza di tramandare la memoria storica – commenta la sindaca Emma Donnini -. Il valore di queste cerimonie va di pari passo con la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani, perché loro avranno il compito di tenere viva la memoria. Questa mattina abbiamo voluto ricordare tutti gli italiani vittime delle foibe, con la volontà di unirci ai messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed intonare un coro che invoca a gran voce la pace”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa