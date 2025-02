Incidente a Peccioli, auto si ribalta fuori strada: tre feriti

Incidente nel pomeriggio di oggi a Peccioli sulla Strada provinciale 26. Per cause in corso di accertamento un'auto è uscita fuori strada, finendo in un fossato pieno d'acqua. Sul posto, intorno alle 15, sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, liberando in sicurezza gli occupanti dall'abitacolo. Presenti sul posto i sanitari inviati dal 118 e le forze dell'ordine per i rilievi. Tre le persone rimaste ferite, una delle quali trasportata all'ospedale Cisanello con l'elisoccorso Pegaso, le altre due all'ospedale Lotti di Pontedera.

