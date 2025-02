Incidente sul lavoro in provincia di Pistoia, grave 30enne

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Ponte Buggianese, dove un giovane operaio è rimasto gravemente ferito. È successo in uno stabilimento per l'edilizia dove l'operaio, di 30 anni, è stato colpito da un cavo di acciaio che si sarebbe mosso improvvisamente. Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118 e il personale del Dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana Centro. Il 30enne, che avrebbe riportato frattura a un braccio e lesioni, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Pistoia.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: