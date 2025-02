Interdetto l'accesso agli autocarri vicino Navico: "Questa battaglia non è finita"

È stato interdetto l'accesso agli autocarri in via Romita a Montespertoli, nei pressi dello stabilimento Navico. La chiusura è una notizia che ancora si fa sentire nella cittadina dell'Empolese Valdelsa e non solo, per questo l'amministrazione comunale guidata da Alessio Mugnaini ha deciso di intervenire.

In prossimità dei civici da 20 a 26 in via Romita non potranno transitare gli autocarri. L'ordinanza è stata firmata da Mugnaini che spiega: "Vogliamo garantire la sicurezza di chi presidia l’area e mandare un segnale chiaro, questa battaglia non è finita".

"Noi non resteremo inermi! Questa amministrazione farà tutto ciò che è in suo potere per impedire lo smantellamento dell'azienda e la dispersione di un know-how costruito in anni di lavoro e sacrificio. Navico non è solo una fabbrica, è il lavoro di decine di famiglie, è il cuore pulsante di un’economia che non può essere svenduta e cancellata con un colpo di spugna. Se qualcuno pensa di spegnere velocemente questa realtà senza alcuna conseguenza, sappia che Montespertoli non lo permetterà" continua il primo cittadino.

Mugnaini riferisce di aver scritto anche al Governo per "chiedere un intervento contro questo tipo di delocalizzazioni". Inoltre da Montespertoli arriva un appello: "Chiediamo quindi con forza che le istituzioni nazionali e i vertici aziendali si assumano le proprie responsabilità. Se continueranno a voltarsi dall’altra parte, sappiano che troveranno una comunità pronta a resistere e lottare fino all’ultimo. Montespertoli non si piega di fronte alle ingiustizie, e non lo farà nemmeno questa volta".