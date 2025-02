Colonna della Pubblica Assistenza di Limite: è mancato Quintilio Mencacci

A ottantuno anni se ne è andato Quintilio Mencacci, una delle colonne dell'associazionismo a Capraia e Limite. Era un personaggio simbolo della Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite. Ex dipendente comunale, era stato custode del campo sportivo a Limite e autista di scuolabus, ma soprattutto per quasi quarant'anni si era dedicato al volontariato.

"È venuto a mancare oggi Quintilio Mencacci, volontario della nostra associazione fin dagli anni '70, che indossando la nostra divisa ha vissuto tantissime avventure raccontate anche nel nostro libro, come i terremoti del Friuli e dell'Irpinia, quando si recò in loco per portare aiuti... Tutti lo ricorderemo per la sua bontà, la sua gentilezza, la sua abnegazione e la sua capacità di essere amico di tutti. È stato e rimarrà veramente una grande persona per tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo..." scrivono dalla Pubblica Assistenza di Limite.

Il funerale si terrà lunedì 10 febbraio alle 15 nella Chiesa della Pieve e chi volesse salutarlo può recarsi fino alle 14.30 alla sala del commiato dell'ospedale di Empoli.

