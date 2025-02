È scomparso Mauro Donati, storico proprietario del Ciucheba

A settantanove anni se ne è andato Mauro Donati. Era un nome molto noto nello spettacolo in Toscana, era lo storico proprietario del Ciucheba, la discoteca di Castiglioncello (Livorno) che dagli anni Settanta all'inizio dei Duemila ha ospitato grandissimi nomi della musica e del varietà italiano.

Molti i frequentatori, da Renato Zero a Massimo Boldi, da Diego Abatantuono a Jerry Calà che su Facebook ha scritto: "Ci ha lasciato oggi Mauro Donati, un grandissimo amico e un grandissimo imprenditore dello spettacolo che con il suo mitico locale Ciucheba sostenne agli inizi tanti artisti che come me oggi sono addolorati per la sua scomparsa. Sono vicino come un fratello alla moglie Romy e a tutta la famiglia".

Originario di Rosignano Solvay, Donati era anche famoso come pittore e aveva vissuto pure fuori dall'Italia. Tornato a casa, aveva gestito un hotel a Cecina prima della grande fama col Ciucheba.

