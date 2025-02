Irene Siragusa premiata dal Comune di Colle Val d'Elsa per i suoi meriti sportivi

Sarà premiata martedì 11 febbraio 2025 alle ore 12 con una cerimonia pubblica, Irene Siragusa, l’atleta del gruppo sportivo Esercito cresciuta a Colle di Val d’Elsa. È quanto deciso dal Comune di Colle di Val d’Elsa che le consegnerà, nel Palazzo Comunale, per mano del Sindaco Piero Pii e dell'Assessore allo Sport Valerio Peruzzi, un prestigioso riconoscimento offerto dall'Associazione 'La Città del Cristallo' per celebrare la sua seconda partecipazione ai Giochi Olimpici, avvenuta nel 2024 a Parigi.

Irene Siragusa, cresciuta a Colle di Val Elsa, è una velocista di fama internazionale attualmente in forze al gruppo sportivo esercito, specializzata nelle distanze dei 100 e 200 metri piani, nonché nella staffetta 4x100 metri. Nel corso della sua carriera, ha rappresentato l'Italia in numerose competizioni internazionali, tra cui oltre alle due olimpiadi anche i Campionati Mondiali e le Universiadi, distinguendosi per le sue eccezionali performance. La sua dedizione e i suoi successi hanno portato lustro alla comunità colligiana, rendendola un esempio di eccellenza sportiva e impegno soprattutto per la sua lunga carriera.

Un invito aperto a tutta la cittadinanza per celebrare e Irene Siragusa e condividere un momento di orgoglio collettivo per i traguardi raggiunti da una colligiana.

Fonte: Comune di Colle Val d'Elsa - Ufficio Stampa

