Pisa accoglie 51 nuovi giovani Carabinieri: più sicurezza per la Provincia

Oggi, lunedì 10 febbraio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pisa, Colonnello Mauro Izzo, ha accolto presso il Comando 51 nuovi Carabinieri assegnati alle Stazioni del capoluogo e della provincia.

I giovani militari, con un’età media di 23 anni, provengono da diverse regioni italiane e hanno completato la formazione presso le Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, Iglesias, Taranto, Torino e Reggio Calabria. Il loro entusiasmo e la loro motivazione rappresentano un valore aggiunto per l’Arma e per la comunità pisana.

I nuovi Carabinieri opereranno nelle Stazioni territoriali, senza incarichi amministrativi. Questa scelta mira a rafforzare la presenza sul territorio e a migliorare i servizi di prossimità, fondamentali per la sicurezza dei cittadini.

L’inserimento di nuove unità contribuirà al contrasto della microcriminalità e al presidio delle aree più critiche della città, garantendo un controllo capillare dai centri urbani ai piccoli comuni. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia per potenziare la sicurezza in tutta la provincia e rispondere in modo concreto alle esigenze della popolazione.

Tra i nuovi arrivati, 12 sono donne, che saranno operative in tutte le Compagnie del Comando provinciale di Pisa. La loro presenza non solo rafforzerà i servizi di prevenzione, ma sarà anche fondamentale nella lotta alla violenza di genere, una problematica ancora rilevante nel territorio.

