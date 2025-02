Rubano da una borsa in centro a Firenze, arrestate

È stato commesso un furto in centro a Firenze ai danni di una studentessa. Il 7 febbraio la polizia ha rintracciato e arrestato due donne di origini bulgare.

Le due sono state notate mentre stavano rubando un borsellino dalla borsa della studentessa. Avevano prima tentato di aprire alcuni zaini, ma erano state sorprese. Alle 12 circa in via Tornabuoni hanno agganciato la vittima e l'hanno pedinata per prenderle il borsello. La polizia si è resa conto del furto e le ha bloccate, restituendo il maltolto alla giovane.

