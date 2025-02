Sanremo parla santacrocese: Antonino Minissale porta i suoi impasti al Festival

Antonino Minissale parte da Santa Croce sull'Arno e arriva a Sanremo. Non canterà, ma porterà il suo lavoro ancora una volta a disposizione di Casa Sanremo.

Meglio conosciuto come "Il pizzaiolo imbruttito", vincitore dell'ultima edizione della festa dell'Amaretto, titolare di un locale in centro a Santa Croce, Minissale sarà per la seconda volta tra i protagonisti dell’Arena del Gusto di Casa Sanremo, uno spazio d’eccellenza dove i migliori professionisti del settore enogastronomico si incontrano per celebrare il Made in Italy durante il Festival della Canzone Italiana.

“Sono orgoglioso di questi traguardi e dell’opportunità di confrontarmi con altri grandi professionisti del settore a livello italiano. Ogni evento è un’occasione per crescere e portare avanti la mia filosofia di impasto e panificazione” ha dichiarato Minissale. La sua presenza è resa possibile anche grazie alla collaborazione con Molini Riggi, sponsor ufficiale dell’Arena del Gusto, azienda con cui il pizzaiolo collabora come tecnico esperto nella lavorazione delle farine di alta qualità.