Empoli, una scuola intitolata a Giovanna Salvadori: la proposta della giunta Mantellassi

La giunta comunale di Empoli ha lanciato la proposta di intitolare una scuola dell'infanzia a Giovanna Salvadori, ex assessora e consigliera comunale, premiata con il Sant'Andrea d'Oro nel 2004 e con il Premio Contessa Emilia 20 anni dopo, nel 2024.

Giovanna Salvadori ha iniziato l’attività politica dopo il 1948, prima nel Pci, poi anche nell’Udi, Unione donne italiane. Nel ’57 è divenuta consigliera comunale, mentre nel '66 l'allora sindaco Mario Assirelli la nominò assessora, la prima della storia di Empoli. In seguito, ha continuato a impegnarsi nel partito, nel sindacato e nell'Auser Filo d’argento. Si è occupata a lungo dei servizi della scuola materna, della Consulta femminile, dei problemi della donna e dell’infanzia, oltre che della sanità. Ha contribuito allo sviluppo dell'associazione Aias, a sostegno delle persone con disabilità. È scomparsa nel 2008. Nel 2024 è stata insignita, alla memoria, del Premio Contessa Emilia terza edizione, per la sezione Donne del Passato. Fu la figlia Sonia Benassai a ritirarlo.

Il Sant’Andrea d'Oro di 20 anni fa recitava tra le motivazioni: "Per la sua sensibilità verso i problemi delle donne, dell’infanzia, della famiglia, che si è tradotta in un appassionato impegno per l’affermazione dei loro diritti e per la costruzione di una rete di servizi che ha qualificato Empoli".

Il Premio Contessa Emilia invece affermava: "Giovanna Salvadori ha fatto la storia del Comune di Empoli. La sua opera nel campo sociale ed educativo, il suo impegno a favore dell'emancipazione femminile, la sua lotta alle disuguaglianze sociali a partire dalla scuola hanno rappresentato il pilastro su cui la Città di Empoli si è sviluppata". Qui la biografia più estesa pubblicata proprio in occasione del premio.

"Abbiamo lanciato questa bella proposta - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - ritenendo che Giovanna Salvadori sia stata veramente un modello di dedizione civile e sociale, per una città più attenta ai bisogni delle famiglie, delle donne e dei bambini. Il suo impegno, dentro le istituzioni e dentro le associazioni, è esemplare ed è giusto che vada valorizzato con la nostra toponomastica. La parola va alle istituzioni deputate per il corretto procedimento, ma sentiamo che quello di Salvadori sia un nome di peso".

"Nell'impegno come assessora mi ispiro a figure come Giovanna Salvadori - commenta l'assessora alla Scuola, Maria Grazia Pasqualetti -, lei che è stata il primo membro donna della giunta comunale di Empoli con Mario Assirelli sindaco. Salvadori ha fatto tantissimo per le donne, fu sua la volontà di costruire dei luoghi come i nidi comunali e le scuole dell'infanzia a sostegno delle donne lavoratrici. Era una donna che ascoltava tutti, ha aiutato veramente tantissime persone, ed era sempre disponibile quando la trovavi per strada, c'era sempre per tutti. Anche da presidente dell'Auser ha fatto uscire dalla loro solitudine molte persone".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

