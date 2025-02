Vinci: Il PD rilancia i Giovani Democratici con una serata di musica e partecipazione

Una serata di musica, intrattenimento e buona politica ha segnato una vera ed propria rinascita per i Giovani Democratici di Vinci. Domenica 9 febbraio, presso la Casa del Popolo di Vinci, si è svolto un evento che ha raccolto numerose adesioni, coinvolgendo giovani e meno giovani in un’atmosfera di condivisione e partecipazione attiva.

L’iniziativa, organizzata dal rinnovato gruppo dei Giovani Democratici sotto la guida della nuova segretaria Sofia Ugolini, ha saputo coniugare intrattenimento e impegno per il territorio. La serata animata da sketch comici, musica e un gustoso apericena, ha dimostrato come la politica possa essere vissuta con entusiasmo e spirito di comunità.

“Questa serata è stata la conferma che esiste una forte voglia di partecipazione e di aggregazione attorno ai valori della buona politica e dell’impegno civico — ha dichiarato la segretaria Sofi Ugolini —. Abbiamo voluto creare un’occasione per stare insieme, divertirci e al tempo stesso ribadire l’importanza del confronto e dell’azione concreta per il nostro territorio”.

Anche Francesco Redditi, attuale segretario del PD, e in passato segretario dei Giovani Democratici, ha espresso il suo entusiasmo per la serata e per il nuovo gruppo che si è formato: “Vedere questi giovani impegnarsi con così tanta passione e determinazione è motivo di grande soddisfazione. So bene quanto sia importante il ruolo dei Giovani Democratici per la crescita politica e personale di chi ne fa parte, e sono certo che questo gruppo saprà dare un contributo significativo alla nostra comunità".

Cristina Bortolai, capogruppo PD in consiglio comunale, ha sottolineato l'importanza del ruolo dei Giovani Democratici: “I Giovani Democratici sono uno dei più significativi indicatori di salute di un partito locale. Io e Francesco (Redditi) siamo entrati insieme 5 anni fa proprio nelle file dei Giovan Democratici, di cui lui è poi diventato segretario. Abbiamo toccato con mano quanto la giovanile del partito sia una vera e propria scuola, che favorisce, oltre alla crescita politica, anche la nascita di amicizie e rapporti che durano e si instaurano anche al di là dell'ambito di partito. E, soprattutto, tante soddisfazioni. Siamo sicuri che sarà così anche per questi nuovi ragazzi”.

L’evento ha visto una partecipazione numerosa e trasversale, dimostrando che la politica giovanile, quando ben organizzata e aperta, può rappresentare un punto di riferimento per la comunità. I Giovani Democratici di Vinci proseguiranno il loro percorso con nuove iniziative,

puntando su inclusione, dibattito e progettualità per il futuro della città.

Fonte: PD Vinci - Ufficio Stampa

