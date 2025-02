Amelia Biagi superstar con la farmacia più social della Toscana

Da consigli pratici su come far smettere un raffreddore a video ironici su come 'ascoltare' cosa ci dice la 'nostra cacca', tutto questo e molto altro si trova nei video di Amelia Biagi, la farmacista più social di tutta la Toscana. Biagi insieme ai figli e ai suoi collaboratori realizza quotidianamente video, reel e storie in cui attraverso un mix ben riuscito di ironia toscana, informazioni mediche e consigli commerciali, riuscendo a rivoluzionare il lavoro di farmacista.

Amelia è la farmacista, nonché la frontman delle pagine social, della Farmacia Biagi di San Leonardo in Treponzio a Capannori, Lucca. La farmacia ha una storia centenaria, essendo stata fondata nel 1921, ma solo recentemente attraverso i canali social, è riuscita a proiettarsi in tutt'Italia.

Amelia conta 40mila followers su Facebook e 196mila followers su Instagram, basta fare un giro nei sui canali per capire il motivo del suo successo. Con una comunicazione diretta, simpatica ma al tempo stesso interessante, Amelia promuove tutti i consigli e gli accorgimenti per una vita sana ed equilibrata, alternando a battute e ai suoi motti tipici, come "OH YEAH, YES, VAMOS ed il più famoso HASTA LA VISTA DALLA TUA FARMACISTA AMELIA" le indicazioni professionali di un buon farmacista. Il video recente più virale si trova su Instagram, un reel che ha ottenuto più di un milione e mezzo di visualizzazioni; l'argomento trattato? Perché non mettere il telefono sul comodino prima di andare a dormire.

La Farmacia situata in Via di Tiglio 513 nel Comune di Capannori, ha aperto l'anno scorso anche un negozio online, dove è possibile acquistare non solo farmaci ma anche altri prodotti come integratori, prodotti cosmetici, con la possibilità di prenotare anche, oltre alle consulenze dermocosmetica, composizione corporea, alimentare e nutrizionale, le autoanalisi del sangue, l'Holter pressorio e cardiaco, Elettrocardiogramma, Analisi infiammazione alimentare Recaller.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dottoressa Amelia⚕️- Farmacia Biagi (@farmaciabiagi)

Antonio Lanzo

Notizie correlate