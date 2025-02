Vinci: la torre del Castello dei Conti Guidi si illumina per il Giorno del ricordo

Come ogni 10 febbraio, dal 2005 a questa parte – fu il Presidente della Repubblica Ciampi a istituire la commemorazione civile nazionale alla fine di marzo del 2004 – il Comune di Vinci ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata, avvenuti nel secondo dopoguerra. Per l’occasione, la torre del Castello dei Conti Guidi, nel borgo, verrà illuminata questa sera, lunedì 10 febbraio.

“Il Giorno del ricordo contribuisce a tramandare alla memoria dei nostri giorni una pagina tragica della nostra Storia recente - ricordano all’unisono Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e Mila Chini, assessora del Comune di Vinci con deleghe alla valorizzazione della memoria storica e democratica -. Una memoria che ricorda le terribili sofferenze che gli italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia furono costretti a subire sotto l’occupazione dei comunisti jugoslavi. Queste terre, con i loro abitanti, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, conobbero la penosa e dura sorte di passare, senza interruzioni, dalla dittatura del nazifascismo a quella del comunismo.

In quei territori di confine gli italiani furono perseguitati, vittime di una vera e propria pulizia etnica, che colpì in modo feroce persone indifese e innocenti. Fu una tragedia immane alla quale all'epoca non fu attribuito il dovuto rilievo e oggi, giustamente, dopo anni di dimenticanza, soltanto grazie all'impegno degli esuli e dei loro discendenti questa tragica pagina di Storia ha finalmente acquistato la dignità della memoria”.

