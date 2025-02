VinciAmo per la memoria delle Foibe: "Chiediamo al sindaco di attuare quanto stato stabilito 3 anni fa"

Dopo gli atti di vandalismo a danno dei monumenti dedicati alla memoria, il gruppo consiliare VinciAmo si rivolge al sindaco di Vinci, Daniele Vanni, affinché proceda con le intitolazioni in ricordo delle vittime delle foibe, già approvate nel 2022.

"Oggi ricordiamo i martiri delle Foibe della triste vicenda dell'esodo Giuliano Dalmata, una giornata, dopo anni di lotta, riconosciuta come ricorrenza nazionale. Ma purtroppo a Vinci ancora non abbiamo la targa per Norma Cossetto, giovane ragazza universitaria assassinata perché italiana e la titolazione a Pier Guido Pasolini, fratello di Pierpaolo partigiano ucciso dai titini.

Nonostante il consiglio comunale si sia pronunciato a favore nel 2022, approvando due nostre mozioni che vincolavano la giunta a procedere con tali intitolazioni. Oggi è necessario dare un chiaro segnale, dopo gli atti di vandalismo vergognosi accaduti in questi giorni a danno di monumenti della memoria. Chiediamo al sindaco di attivarsi per mettere in pratica quanto è stato stabilito ben tre anni fa".

Dichiarano i consiglieri comunali i centrodestra del gruppo VinciAmo Alessandro Scipioni, Manuela Mussetti, Andrea Parri, Egidio Varrecchia.

"Verrà illuminata la torre come ogni anno ma sarebbe stato opportuno deporre una corona di fiori alla presenza di sindaco, consiglieri e scolaresche per illuminare le menti dei ragazzi su questa tragica pagina della storia nazionale. Speriamo si voglia urgentemente riparare mettendo in atto le titolazioni in questione".

Fonte: Gruppo consiliare VinciAmo

